به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،نامدار صیادی بیان کرد:برداشت گل محمدی در رومشکان، الیگودرز، بروجرد، خرم‌آباد و دورود، آغاز شده و تا اواسط تیرماه ادامه خواهد داشت.

وی گفت:یک‌هزار هکتار از اراضی لرستان زیر کشت گل محمدی رفته‌است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان لرستان خاطرنشان کرد:للرستان ۳.۱ درصد سطح زیر کشت گل محمدی کشور را در اختیار دارد، اما بیش از ۶ درصد تولید ملی این محصول را تأمین و سالانه ۴۲۰۰ تن گل محمدی تولید می‌کند.

صیادی گفت:در حال حاضر پنج واحد فرآوری گل محمدی در لرستان فعالیت دارند.

وی در پایان توسعه این واحدها را یکی از الزامات افزایش درآمد تولیدکنندگان دانست و خاطرنشان کرد: کشاورزانی که قصد ورود به این حوزه را داشته باشند، می‌توانند از تسهیلات بانکی و حمایت‌های فنی بهره‌مند شوند.