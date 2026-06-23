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شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق برخی مشترکان استان سمنان در روز سه شنبه دوم تیر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال میشود:
سمنان:
- خیابان لادن ۳ واقع در شهرک گلستان از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر- خیابانهای حافظ و طالقانی، بلوار آیت الله عالمی، محدودههای میدان ابوذر، چهارراه مازندران، میدان ارگ، خیابانهای شیخ فضل الله نوری، فیاض بخش، شهدا، شمال بلوار ۱۷ شهریور، شهیدان دربان و فخار، امداد، یاس ۱ و ۲ واقع در بلوار ۱۷ شهریور، محدوده میدان سعدی، ابتدای بلوارهای مولوی و قدس، ابتدای خیابان سعدی از ساعت ۱۳:۰۰ ظهر الی ۱۴:۳۰ بعدازظهر- شمال بلوار شهید نوروزی، بلوارهای کارگر، رسالت، بقیه الله، استقلال، جمهوری، آزادی، شهید اخلاقی، خیابان دهخدای غربی، میدان پدران آسمانی، محدوده پل امیرکبیر، ابتدای خیابان پست از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ بعدازظهر
شاهرود:
- خیابان شرکت نفت، مهدی آباد حدفاصل خیابان شرکت نفت تا خیابان خط لوله، تقاطع سه سطحی ولایت تا راه آهن، بلوار علامه مجلسی، شهرک انقلاب، خیابانهای جانباز، شهید عراقی، بعثت، ساحلی جنوبی، بلوار شهید هاشمی نژاد (جاده رویان)، بلوار دانشگاه صنعتی، ترمینال، وادی السلام، دانشگاه آزاد از ساعت ۱۳:۰۰ ظهر الی ۱۴:۳۰ بعدازظهر- خیابان شهید مدنی، ابتدای خیابان دانشجو و خیابانهای تهران، مصلی، شهداء، فروغی، آزادگان، زینبیه غربی، امام، سرباز، شهید قرنی، بلوار ابن سینا، ابتدا خیابان پیشوا و همچنین خیابانهای خرمشهر غربی، رودکی، شیخ بهائی، شهید مفتح غربی، ساختمان پادرا و کوچه عصمتیه از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ بعدازظهر
گرمسار:
خیابانهای حبله رود، امداد و خوابگاه دختران، ضلع شمال بلوار شهید بهشتی و شهرک بهداشت از ساعت ۱۳:۰۰ ظهر الی ۱۴:۳۰ بعدازظهر-خیابان عباسپور و کوچههای فرعی، روستای حاجی آباد، شهرکهای اندیشه، ملیجان بالا، ناروهه و بنکوه از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ بعدازظهر
آرادان:
روستاهای اسلام آباد، پاده، فروان، ده سلطان، دولت آباد، هفت چشمه، کویرآباد، حسین آباد کردها، رستم آباد، آلوئک، یاتری سفلی، سوداغلان، امامزاده عبدالله، مناطق چهارطاقی و ده سلطان، مسیرهای چاه آب خویشاوندان، حسین آباد سهراب خانی و فدک ازساعت ۱۳:۰۰ ظهر الی ۱۴:۳۰ بعدازظهر- بلوارهای آزادگان و کلانتری، مسکن مهر، زائرسرا، خیابانهای شهید بهشتی، آیت ا... سعیدی، شهید مدرس، مالک اشتر و شهید رجایی، بلوار انقلاب، میدان امام (ره)، محلههای میرزاعلی آقایی، ماشین خانه و سرآسیاب، شرکت پارس بتن، میدانهای ایثارگران و شهید تمدنی از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ بعدازظهر
دامغان:
شمال بلوارآزادگان تا ورودی شهرک صنعتی، مرکزتعویض پلاک، شهرک بهارستان، فاز ۲ شهرک امام، انتهای خیابان شهدا، شهرک ولیعصر، بلوار راه آهن، قلعه آقا بابا، باسکول، خیابانهای شهیدان بهشتی و آیت، میدان امام، ابتدای خیابان شهید مطهری، خیابان ۱۲ فروردین، بلوار پیروزی از ساعت ۱۳:۰۰ ظهر الی ۱۴:۳۰ بعدازظهر- کمربندی سابق، میدان امام رضا، فیروزآباد حومه، شمس آباد، حیدرآباد، برم، عباس آباد، مهدی آباد، منطقه زون، شهرک گلستان انتهای خیابان یاس جنوبی از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ بعدازظهر