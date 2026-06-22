رئیس مرکز بهداشت شهرستان آبادان از کشف و ضبط یک‌هزار و ۳۷۲ کیلوگرم انواع مواد غذایی تاریخ‌مصرف‌گذشته و فاسد، در یکی از فروشگاه‌های آبادان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ روح الله شکری رئیس مرکز بهداشت شهرستان آبادان گفت: بازدید مشترک کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت و مراجع مرتبط با هدف رسیدگی به شکایت‌های مردمی، از یک فروشگاه بزرگ مواد غذایی در سطح شهر آبادان انجام شد که طی بررسی‌های انجام شده در محل انواع مواد غذایی گوشت قرمز و مرغ، سوسیس، کالباس، کره گیاهی، آبمیوه و شوینده تاریخ مصرف گذشته، کشف و ضبط شد.

او با بیان اینکه فروشگاه متخلف مهر و موم و پرونده متخلف جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شد افزود: در راستای حفظ سلامت عموم و پیشگیری از آسیب ناشی از این محصولات غیربهداشتی، این بازدید‌ها به صورت منظم انجام می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت آبادان گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، به صورت ۲۴ ساعته با سامانه ۱۹۰ تماس حاصل بگیرند یا با مراجعه حضوری به مرکز بهداشت شکایت خود را مطرح کنند تا بدون اغماض با متخلفان بهداشتی برخورد قانونی صورت پذیرد.