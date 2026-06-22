به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان گفت: این کلاس‌ها برای مقاطع سنی چهار تا ۱۸ سال، در بیش از ۲۳۰ کارگاه برگزار می‌شود.

پروین پشتکوهی افزود: داستان نویسی، قصه گویی، فن بیان، صنایع دستی، کتاب و شعر خوانی، سفالگری، رباتیک، نانو فناوری و طراحی از مهم‌ترین کلاس‌های اوقات فراغت است.

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مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به یکی از مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یا نشانی اینترنتی kpf.ir نام نویسی کنند.

در هرمزگان؛ ۱۶ مرکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۳ مرکز سیار روستایی و شهری و یک کتابخانه پستی فعال است.