پخش زنده
امروز: -
کلاسهای اوقات فراغت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان از نیمه تیرماه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان گفت: این کلاسها برای مقاطع سنی چهار تا ۱۸ سال، در بیش از ۲۳۰ کارگاه برگزار میشود.
پروین پشتکوهی افزود: داستان نویسی، قصه گویی، فن بیان، صنایع دستی، کتاب و شعر خوانی، سفالگری، رباتیک، نانو فناوری و طراحی از مهمترین کلاسهای اوقات فراغت است.
بیشتر بخوانید: درخشش نوجوان هرمزگانی در مسابقه نقاشی کاناگاوای ژاپن
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان گفت: متقاضیان میتوانند با مراجعه به یکی از مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یا نشانی اینترنتی kpf.ir نام نویسی کنند.
در هرمزگان؛ ۱۶ مرکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۳ مرکز سیار روستایی و شهری و یک کتابخانه پستی فعال است.