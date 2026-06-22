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معاون وظیفه عمومی پلیس کرمانشاه وضعیت مشمولان خدمت سربازی برای حضور در همایش بزرگ اربعین امسال را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،سرهنگ "مسعود همتی" در نشستی خبری اظهار داشت: تمامی مشمولان غیرغایب از جمله طلاب و دانشجویان میتوانند از ۲۶ خرداد لغایت ۲۲ مرداد (پایان ماه صفر) با مراجعه به سامانه سخا به نشانی (sakha.epolice.ir) نسبت به ثبت درخواست خروج از کشور بدون نیاز به سپردن وثیقه اقدام کنند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه این تسهیلات برای تسهیل در تردد زائران مشمول در نظر گرفته شده است، افزود: علاوه بر دانشجویان و طلاب، افرادی که دارای دفترچه اعزام به خدمت بوده، مشمولانی که نوبت معرفی آنان فرارسیده و همچنین دارندگان برگههای موقت معافیت یا اعزام نیز در صورت نداشتن غیبت، مجاز به استفاده از این تسهیلات هستند.
سرهنگ همتی تصریح کرد: همچنین کارکنان متعهد خدمت در دستگاههای دولتی اعم از آموزش و پرورش، قضات و سایر ارگانها – به استثنای نیروهای نظامی – میتوانند در این بازه زمانی بدون سپردن وثیقه از کشور خارج شوند. وی در عین حال تاکید کرد سربازان وظیفه برای دریافت مجوز خروج از کشور باید از طریق یگان خدمتی خود اقدام کنند.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای حمایتی از سربازان ماهر اشاره کرد و گفت: سربازان نیروهای مسلح (فراجا، سپاه و ارتش) که در دوران خدمت موفق به کسب مهارت شدهاند، تا پنج سال پس از پایان خدمت امکان بهرهمندی از حمایتهای اشتغال را دارند.
وی از افزایش مبلغ تسهیلات خوداشتغالی خبر داد و افزود: در سال جاری مبلغ وام خوداشتغالی به ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۴ درصد و بازپرداخت چهارساله افزایش یافته است. سربازان واجد شرایط دارای مهارت میتوانند با مراجعه به سامانه «سماسو» پیشثبتنام خود را انجام دهند تا جهت دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شوند؛ این تسهیلات به فارغالتحصیلان رشتههای فنی و مهارتی و پزشکان نیز تعلق میگیرد.
سرهنگ همتی در پایان با اشاره به آخرین وضعیت معافیت مشمولان غایب، خاطرنشان کرد: طبق ضوابط ابلاغی، مشمولان غایبِ بالای ۴۰ سال که دارای ۳ فرزند و مشمولان غایبِ زیر ۴۰ سال که دارای ۴ فرزند باشند از خدمت سربازی معاف میشوند. اگرچه مهلت اجرای این قانون تا پایان سال ۱۴۰۴ تعیین شده است، اما با تصمیمات اتخاذ شده، اجرای این طرح برای مشمولان واجد شرایط تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید شده است.