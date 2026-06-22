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رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی، مهمترین راه تحقق اقتصاد مقاومتی است و بدون اتکا به آموزش و نوآوری امکانپذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا گلمحمدی در نشست خبری با اشاره به نقش این سازمان در تأمین امنیت غذایی کشور افزود: افزایش بهرهوری از طریق توسعه دانش، فناوری و آموزش، مهمترین راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت امنیت غذایی در شرایط کنونی است.
وی با بیان اینکه اهمیت امنیت غذایی در یک سال گذشته و در جریان حوادث مختلف بیش از پیش آشکار شده است، افزود: بخش کشاورزی در پایداری کشور نقش اساسی دارد و تجربه دورههای بحرانی نشان داده که مدیریت صحیح بازار میتواند از بروز کمبود کالاهای اساسی جلوگیری کند.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)،با اشاره به برخی چالشهای موجود در تنظیم بازار از جمله سیاستهای ارزی و مشکلات حملونقل گفت: با وجود این مشکلات، در هیچ منطقه ای از کشور نه قفسهای خالی شد و نه صفی برای کالاهای اساسی شکل گرفت.
غلامرضا گلمحمدی همچنین افزود: بخش کشاورزی را یکی از ارکان اصلی اقتدار ملی دانست و گفت: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بهعنوان پشتوانه علمی و بازوی مشورتی بخش کشاورزی در حوزه تولید دانش، توسعه فناوری، مدیریت منابع و حمایت از تولیدکنندگان نقشآفرینی میکند.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) گفت: تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مستلزم همافزایی میان دستگاههای اجرایی، دانشگاهها، معاونت علمی ریاست جمهوری، بخش خصوصی و کشاورزان است و بدون این همکاری، ارتقای بهرهوری امکانپذیر نخواهد بود.