به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، مردم ولایتمدار و عاشورایی خوزستان در هفتمین روز از ماه محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مراسم بزرگ یوم العباس را به یاد رشادت‌های علمدار دشت کربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع) برگزار کردند.

مردم عاشورایی خوزستان از صبح امروز با به حرکت درآوردن دسته جات عزداری در میادین و خیابان‌های مناطق شهری و روستایی استان با ندای لبیک یا حسین (ع) و لبیک یا عباس (ع) ارادت خود را به ساحت مقدس علمدار دشت کربلا نشان دادند.