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مسابقات قهرمانی وزنهبرداری آذربایجان غربی در حالی به میزبانی بوکان برگزار شد که تیم مهاباد با کسب چند عنوان قهرمانی در بخش بانوان و ردههای مختلف آقایان، یکی از موفقترین تیمهای این دوره لقب گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مسابقات قهرمانی وزنهبرداری استان آذربایجان غربی و مرحله انتخابی رقابتهای کشوری با حضور بیش از ۱۰۰ ورزشکار از ۸ شهرستان استان به میزبانی بوکان برگزار شد.
این رقابتها در سالن ۳هزار نفری میلاد نور بوکان و با حضور تیمهای ارومیه، بوکان، مهاباد، ماکو، شوط، اشنویه، نقده و تکاب برگزار شد.
در بخش بانوان، تیم مهاباد قهرمان شد و بوکان نایبقهرمان و تیم شوط در جایگاه سوم قرار گرفت.
در بخش آقایان نیز در رده جوانان و بزرگسالان، مهاباد مقام نخست را کسب کرد، بوکان دوم شد و شوط در رتبه سوم ایستاد.
در رده نوجوانان، تیم شوط قهرمان شد و مهاباد و بوکان دوم و سوم شدند.
در رده نونهالان، مهاباد بر سکوی نخست ایستاد، بوکان نایبقهرمان و شوط عنوان سوم را کسب کرد.
ملیپوشان و قهرمانان آسیا و جهان از جمله علی میری، شایان احمدنژاد، روژیتا دهری و تینا باقرلو در این رقابتها حضور داشتند.