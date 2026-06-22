مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری آذربایجان غربی در حالی به میزبانی بوکان برگزار شد که تیم مهاباد با کسب چند عنوان قهرمانی در بخش بانوان و رده‌های مختلف آقایان، یکی از موفق‌ترین تیم‌های این دوره لقب گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری استان آذربایجان غربی و مرحله انتخابی رقابت‌های کشوری با حضور بیش از ۱۰۰ ورزشکار از ۸ شهرستان استان به میزبانی بوکان برگزار شد.

این رقابت‌ها در سالن ۳هزار نفری میلاد نور بوکان و با حضور تیم‌های ارومیه، بوکان، مهاباد، ماکو، شوط، اشنویه، نقده و تکاب برگزار شد.

در بخش بانوان، تیم مهاباد قهرمان شد و بوکان نایب‌قهرمان و تیم شوط در جایگاه سوم قرار گرفت.

در بخش آقایان نیز در رده جوانان و بزرگسالان، مهاباد مقام نخست را کسب کرد، بوکان دوم شد و شوط در رتبه سوم ایستاد.

در رده نوجوانان، تیم شوط قهرمان شد و مهاباد و بوکان دوم و سوم شدند.

در رده نونهالان، مهاباد بر سکوی نخست ایستاد، بوکان نایب‌قهرمان و شوط عنوان سوم را کسب کرد.

ملی‌پوشان و قهرمانان آسیا و جهان از جمله علی میری، شایان احمدنژاد، روژیتا دهری و تینا باقرلو در این رقابت‌ها حضور داشتند.