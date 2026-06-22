رئیس پلیس راه استان همدان گفت: پلیس راه نسبت به شناسایی نقاط حادثه خیز در مسیر‌های اربعین حسینی اقدام کرده و راهداری در حال ایمن سازی این جاده‌ها برای زائران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سرهنگ ارسلان سرمدی روز دوشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: کارگروهی ذیل کمیسیون ایمنی راه‌ها از چند ماه مانده به آغاز سفر‌های اربعین نسبت به بازدید از این مسیرها، شناسایی نقاط پرتصادف و ایمن سازی مسیر اقدام می‌کنند.

وی اضافه کرد: عمده مشکلات این مسیرها، سرقت تابلو‌های راهنمایی و رانندگی، کمرنگ شدن خط کشی سطح راه، برهم خوردن وضعیت پل‌ها به علت نشست خاک و بروز آسیب به حفاظ پل و وضعیت نامناسب روکش آسفالت است.

رییس پلیس راه همدان افزود: تیم‌های راهدای هم اینک در حال ایمن سازی مسیر با نصب تابلو‌های هشدار دهنده به منظور آشکارسازی مسیر‌های حادثه ساز، ایمن سازی پل‌ها با نصب مجدد حفاظ و ترمیم خاکریز حاشیه آن، خط کشی و روکش آسفالت هستند.

سرهنگ سرمدی، مهم‌ترین مسیر‌های تردد زائران اربعین حسینی را آزاد راه همدان-ساوه، جاده همدان تهران، کمربندی اسدآباد دانست که نسبت به بررسی وضعیت این مسیر‌ها و ایمن سازی آنها فعالیت‌هایی در حال انجام است.

نقش ایستگاه‌های صلواتی در کاهش تصادفات ایام اربعین

وی، یکی از اقدام‌های موثر برای کاهش سوانح جاده در اربعین حسینی را راه اندازی ایستگاه‌های صلواتی دانست و گفت: متقاضیانی برای ایجاد موکب مراجعه کردند که محل‌های پیش بینی شده از نظر سرعت خودرو‌های عبوری، وجود مسیر ورود و خروج و دیگر مسائل مرتبط با ایمنی تردد توسط کارشناسان پلیس راه رسیدگی و مجوز لازم صادر می‌شود.