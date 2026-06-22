پخش زنده
امروز: -
با بهره برداری از واحد سولفورزدایی کارخانه صبا فولاد خلیج فارس بدست متخصصان داخلی، سه و نیم میلیون یورو صرفه جویی ارزی شد.
سولفورزدایی فرآیندی است که در آن گوگرد موجود در مواد خام خارج شده و به کمترین حد خود میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس گفت: افزایش پایداری خط تولید و محافظت از کاتالیستهای واکنشگر، امکان استفاده از گندلههایی با گوگرد بالاتر را فراهم ساخته است که منجر به انعطاف بیشتر خط تولید و افزایش کیفیت محصولات میشود.
بیشتر بخوانید: اجرای طرح توسعه صبا فولاد هرمزگان و کارخانه تن ماهی در بندرعباس
عبدالوحید افسری افزود: این واحد استراتژیک نقطه عطفی در ارتقای زنجیره ارزش تولید، با هدف ارتقای بهرهوری عملیاتی است.
وی گفت: بهره برداری از این واحد در میانمدت موجب افزایش نرخ تولید کارخانه و احیای مستقیم شرکت میشود که گامی مهم برای جبران محدودیتهای انرژی در ماههای پیشرو است.