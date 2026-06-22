در اقدامی خیرخواهانه و با هدف ترویج سنت حسنه ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان، ۳۲ سری جهزیه اهدایی دفتر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرماندار شهرستان سرباز گفت: از توزیع این تعداد جهیزیه اقدامی که با هماهنگی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، گامی عملی برای ترویج ازدواج آسان و کاهش فشارهای اقتصادی در این منطقه کم‌برخوردار محسوب می‌شود.

محمداسلم کریمزایی افزود: این اقدام را گامی مؤثر در حمایت از ازدواج جوانان و کاهش بخشی از فشارهای اقتصادی خانواده‌ها عنوان کرد.

وی ادامه داد: این جهیزیه‌ها شامل اقلام اساسی و ضروری زندگی است که با هدف تسهیل آغاز زندگی مشترک زوج‌های جوان در مناطق کمتر برخوردار تهیه و توزیع شده و می‌تواند بخشی از نیازهای اولیه آنان را تأمین کند.

سرباز در جنوب سیستان و بلوچستان با دارا بودن ۴۴۰ روستا و جمعیتی بیش‌از ۱۰۷ هزار نفر، عنوان روستایی‌ترین شهرستان استان نیازمند نگاه ویژه مسوولان ملی است. تنها ۲ درصد از جمعیت این شهرستان در مناطق شهری سکونت دارند و ۹۸ درصد در روستاها زندگی می‌کنند.