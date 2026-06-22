با ایجاد خط ریلی اختصاصی، شهرک صنعتی رازی شهرضا به شبکه سراسری راه‌آهن متصل می‌شود؛ طرحی استراتژیک که در فاز نخست، ظرفیت جابه‌جایی یک میلیون تن مواد خام فولادی را فراهم خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از راه آهن؛ شهرک صنعتی رازی شهرضا، به عنوان بزرگترین قطب صنعتی استان اصفهان، با ایجاد یک خط ریلی اختصاصی، به‌زودی به شبکه سراسری حمل‌ونقل ریلی متصل خواهد شد.

این طرح با هدف تسهیل جابه‌جایی «بارهای ریل‌پسند»، ظرفیت جابه‌جایی یک میلیون تن مواد خام فولادی را تنها در فاز نخست عملیاتی خود فراهم می‌کند که این امر نویدبخش تحولی اساسی در زنجیره تأمین و لجستیک صنایع مرکز کشور است.

در نشست مشترک مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان و مدیران ارشد راه‌آهن، بر اهمیت راهبردی این اتصال زیرساختی تأکید شد.

در این نشست، با اشاره به توانمندی‌های زیرساختی منطقه، اتصال این شهرک به شبکه ریلی گامی بلند برای رونق اقتصادی و تقویت زنجیره تولید دانسته شد.

همچنین تأکید شد: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با رویکردی حمایتی، ساخت خطوط فرعی برای صنایع دارای بار ریل‌پسند را در اولویت قرار داده است تا از این طریق، هزینه‌های تمام‌شده تولید کاهش و پویایی اقتصادی در محورهای صنعتی کشور افزایش یابد.