به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان آتش نشانی بیرجند گفت: ساعت ۰۹:۲۴ دقیقه صبح امروز یک تیر حادثه سقوط در چاه به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی اعلام شد.

عنایتی افزود: تیم عملیات امداد و نجات شماره یک سازمان آتش نشانی به محل اعزام و با استفاده از تجهیزات تخصصی امداد چاه، مصدوم از چاه خارج و تحویل عوامل اورژانس شد.

وی گفت: این فرد به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی در هنگام حفر چاه، در آن سقوط کرده است.