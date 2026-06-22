رئیس پلیس راهور شهرستان بابل، با توجه به برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) در ایام محرم، توصیه‌های مهمی را به شهروندان و عزاداران حسینی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس راهور شهرستان بابل، با توجه به برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) در ایام محرم، توصیه‌های مهمی را به شهروندان و عزاداران حسینی ارائه کرد.

سرهنگ نصیری از عزاداران درخواست کرد تا در هنگام حرکت دسته‌جات عزاداری، به ویژه در سطح خیابان‌ها و جاده‌ها، نهایت دقت و نظم را رعایت کنند تا از بروز اختلال در ترافیک و ایجاد مزاحمت برای رانندگان جلوگیری شود.

همچنین وی به رانندگان خاطی که با تغییر وضعیت خودروهای خود و گل‌اندود کردن آن‌ها به بهانه ایام محرم، هویت وسیله نقلیه را مخدوش می‌کنند، تذکر جدی داد.

سرهنگ نصیری تأکید کرد که این اقدام جرم محسوب شده و پلیس با خودروهای متخلف برخورد قاطع کرده و آن‌ها را توقیف خواهد نمود.

رئیس پلیس راهور شهرستان بابل گفت: حتما برای تردد از مسیرهای پر خطر و سرعت بالای خودروها با هماهنگی پلیس برای عبور دستجات کمک بگیرند و در ابتدا و انتهای دستجات از همیار پلیس، محرم یار با راکت و لباس مخصوص و شبرنگ استفاده شود، در طول مراسم با توجه به شرایط مسیر و خیابان از حرکات مخاطره آمیز مثل عبور ناگهانی دویدن پریدن و اجتناب کنند یا حتی المکان از تریدد و بستن مسیر های پر ترافیک کمتر استفاده شود.

سرهنگ نصیری هدف از این توصیه‌ها را حفظ نظم و امنیت در ایام سوگواری و جلوگیری از حوادث ناگوار احتمالی عنوان کرد.