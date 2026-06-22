فردی که در پوشش خرید و فروش خودرو، با رسید ساز جعلی در سمنان کلاهبرداری می کرد، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سمنان،️ رئیس پلیس آگاهی استان سمنان گفت: درپی شکایت خانمی مبنی بر کلاهبرداری در معامله فروش خودرو، موضوع به صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ محمود گیلانی افزود: شاکی قصد فروش پراید خود را داشته و پس از آشنایی با فردی به واسطه سایت دیوار و توافق برای مبلغ معامله، در ملاقات حضوری با دریافت حواله پرداخت بانکی، خودرو را خریدار تحویل داده بود.

سرهنگ گیلانی ادامه داد: مالباخته پس از گذشت چند ساعت و دریافت نکردن پیامک واریز وجه، متوجه جعلی بودن رسید بانکی می‌شود و موضوع را به پلیس اطلاع می‌دهد.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان از دستگیری متهم و اقرار وی به کلاهبرداری خبر داد و گفت: پرونده تکمیل و با تحویل خودرو به شاکی، فرد کلاهبردار با دستور قضایی روانه زندان شد.