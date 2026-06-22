گروه جهادی دانشجویی حضرت فاطمه‌الزهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به اهالی ۵ روستای شهرستان قائنات خدمات متنوعی بهداشتی، درمانی، فرهنگی و عمرانی ارائه کردند.

ارائه خدمات پزشکی و دندان پزشکی به اهالی روستا‌های قائنات

ارائه خدمات پزشکی و دندان پزشکی به اهالی روستا‌های قائنات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گروه جهادی دانشجویی حضرت فاطمه‌الزهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با برگزاری اردوی «در مسیر قله ۲» در ۵ روستای شهرستان قائنات خدمات متنوعی در حوزه‌های بهداشتی، درمانی، فرهنگی و عمرانی ارائه کردند.

این گروه در بخش دندانپزشکی، ۸۱ مورد جراحی، ۷۵ ترمیم، ۲۹ جرم‌گیری و ۱۰ فیشورسیلانت انجام دادند و ۴۶ دانش‌آموز نیز وارنیش‌تراپی شدند.

در چشم‌پزشکی، ۶۵ نفر ویزیت شدند و برای ۱۷ نفر عینک تجویز شد؛ همچنین ۱۱ مورد ویزیت مامایی و تست پاپ‌اسمیر انجام شد.

برنامه‌های آموزشی درباره بهداشت دهان و دندان، بهداشت فردی و پیشگیری از هاری برگزار شد و ۲۵۶ دانش‌آموز در فعالیت‌های فرهنگی مانند سرود، مسابقه و بازی‌های گروهی شرکت کردند.

مدارس ابتدایی روستا‌های گوراب و رومشتیک نیز رنگ‌آمیزی و زیباسازی شد و مشاوران حاضر، خدمات مشاوره‌ای در زمینه نوجوان، خانواده و آسیب‌های اجتماعی ارائه دادند.