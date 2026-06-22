رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد گفت: در گامی بلند برای معرفی میراث ناملموس و ارتقای صنعت گردشگری، شهرستان گناباد موفق شد ۲۴ رویداد شاخص گردشگری خود را در تقویم رسمی رویداد‌های گردشگری کشور به ثبت برساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حمیدرضا محمودی قوژدی ضمن تشریح این دستاورد ملی گفت : ثبت این رویدادها در تقویم ملی، در واقع یک برندسازی استراتژیک برای گناباد است، ما اکنون دارای یک شناسنامه رسمی هستیم که به واسطه آن، می‌توانیم غنای آیینی شهر را به شکلی حرفه‌ای به سراسر کشور معرفی کنیم.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد افزود : از ۲۴ رویداد ثبت شده گناباد در تقویم گردشگری ایران ، ۱۳ رویداد ، مربوط به آیین‌های باشکوه و منحصربه‌فرد عاشورایی است که نشان‌دهنده پیوند عمیق میان ایمان، فرهنگ و تاریخ در این خطه است.

وی گفت : این رویدادهای عاشورایی شامل مراسم شبیه گردانی و شبیه خوانی نوقاب، مراسم علم‌گردانی هیأت‌های مذهبی گناباد، آیین عاشورایی نخل‌گردانی نوقاب گناباد، مراسم آیینی برافراشتن پرچم، مراسم آیینی قتلگاه (تعزیه خوانی) روستای حاجی‌آباد، سوگواره قتلگاه (روستای حاجی‌آباد)، آئین عاشورایی حسن حسین بیدخت، آیین عاشورایی نخل‌گردانی ریاب، مراسم سنتی بی‌بی گلو (بی‌بی‌گرد) نوقاب، مراسم آیینی شام غریبان گناباد، مراسم مرثیه‌خوانی واویلای روستای مند، آیین عاشورایی نخل‌گردانی قصبه شهر گناباد و آیین نخل‌برداری و نخل‌گردانی روستای رهن گناباد است.

مدیر پایگاه میراث جهانی قنات قصبه درباره اثرات اقتصادی این ثبت‌ها افزود : حضور این ۱۳ آیین در تقویم ملی، ظرفیت جذب گسترده گردشگران مذهبی را در بازه‌های زمانی مشخص فراهم می‌کند. این امر مستقیم بر ماندگاری گردشگر اثر می‌گذارد چرا که بازدیدکنندگان برای حضور در این مراسم‌ها، اقامتی شبانه را برنامه‌ریزی می‌کنند و این موضوع، فرصتی طلایی برای مدیران بومگردی‌ها و مراکز اقامتی شهرستان است تا با بهره‌گیری از این ظرفیت، زنجیره ارزش گردشگری و رونق اقتصادی محلی را تقویت کنند.

محمودی قوژدی همچنین بر لزوم ایجاد یک پل ارتباطی مستحکم میان گردشگری و ساختارهای مذهبی تأکید کرد و گفت : هیئت‌های مذهبی، حافظان اصلی این آیین‌ها هستند، هدف ما این است که با همکاری این هیئت‌ها و فعالان صنعت گردشگری، این مراسم اصیل را در کنار حفظ وجهه معنوی و قدسیت، به ابزاری برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های گردشگری گناباد تبدیل کنیم.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گناباد افزود : ثبت ۲۴ رویداد در تقویم ملی، گناباد را در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری استان خراسان رضوی قرار داده و تمامی مدیران و فعالان این حوزه می‌توانند از این فرصت برای برندینگ شهر و جذب سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری بهره ببرند.