در هفتادوهفتمین جلسه شورای ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم، مقرر شد با توجه به برگزاری مرحله نخست بیست‌ویکمین دوره آزمون‌های ارزیابی حافظان قرآن در شرایط ویژه، حد نصاب قبولی مرحله اول آزمون‌های ارزیابی، تغییر کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، هفتادوهفتمین جلسه شورای ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم، با حضور اعضای این شورا برگزار شد و طی آن موضوعات مرتبط با فرآیند ارزیابی حافظان قرآن کریم بررسی شد.

در این جلسه، اعضای شورا با اشاره به برگزاری مرحله نخست بیست‌ویکمین دوره آزمون‌های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در شرایط ویژه کشور، بر ضرورت توجه به وضعیت حافظان شرکت‌کننده در این آزمون تأکید کردند. اعضا با در نظر گرفتن تأثیرات ناشی از جنگ تحمیلیِ اخیر بر روند مرور و تثبیت محفوظات برخی حافظان و همچنین با توجه به تغییرات اعمال‌شده در نوع و چینش سؤالات آزمون، نسبت به بازنگری در حدنصاب قبولی مرحله نخست نظر مساعد داشتند.

بر همین اساس و با توجه به کاهش میزان قبولی در همۀ سطوح نسبت به دوره گذشته، شورای ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم، تغییراتی را در حدنصاب قبولی مرحله نخست آزمون تصویب کرد. در نتیجه این تصمیم آمار نهایی پذیرفته‌شدگان مرحله نخست در سال جاری از تعداد قبول‌شدگان این مرحله در سال گذشته فراتر رفت.

همچنین مقرر شد کارگروهی متشکل از تعدادی از اعضای شورا برای بررسی و استماع دیدگاه‌ها و مطالبات حافظان قرآن کریم تشکیل شود تا نظرات و پیشنهاد‌های مطرح‌شده شرکت‌کنندگان مورد ارزیابی قرار گیرد.

بر اساس مصوبه دیگر این جلسه مقرر شد، با توجه به برگزاری برنامه‌های متعدد ملی در شش‌ماهه نخست سال و تغییرات ایجاد شده در زمان‌بندی آنها، مرحله نخست آزمون شفاهی سال جاری از پایان مردادماه آغاز شود.

اعضای شورا همچنین بر ضرورت بررسی امکان برگزاری نوبت دوم آزمون کتبی در سال جاری تأکید کردند. در این راستا، دبیرخانه ملی حفظ قرآن کریم مأمور شد، امکان‌سنجی لازم را برای فراهم‌کردن این فرصت به‌منظور حضور حافظانی که به دلایل مختلف موفق به شرکت در آزمون اردیبهشت‌ماه نشده‌اند، انجام دهد.

در بخش دیگری از این نشست، اصلاح برخی بند‌های آیین‌نامه حفظ عمومی قرآن کریم تصویب شد که جزئیات و نحوه اجرای آن در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.