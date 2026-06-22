رئیس دادگستری آبادان با تأکید بر اینکه سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه است، گفت: مردم حق دارند دعاوی و پرونده‌های آنان در مدت‌زمانی متعارف و معقول مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فیصل مزرعه اظهار کرد: عوامل متعددی در طولانی شدن زمان دادرسی نقش دارند که بسته به نوع و موضوع پرونده متفاوت هستند. برخی پرونده‌ها به دلیل ماهیت و پیچیدگی خود، به زمان بیشتری برای رسیدگی نیاز دارند و در چنین مواردی، طولانی شدن فرآیند دادرسی تا حدودی اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: دادگستری آبادان در راستای اجرای سیاست‌های کلی قوه قضاییه و با هدف کاهش اطاله دادرسی، اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، تشکیل شعبه دادگاه کیفری یک در آبادان است؛ در حالی که مطابق قانون، این دادگاه باید در مرکز استان مستقر باشد، با اخذ مجوز از ریاست قوه قضاییه، یک شعبه از دادگاه کیفری یک در آبادان راه‌اندازی شد که صلاحیت رسیدگی به جرایم مهم از جمله قتل عمد و سایر جرایم سنگین را دارد.

رئیس دادگستری آبادان ادامه داد: راه‌اندازی این شعبه موجب تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم کیفری شده است. همچنین تشکیل شعب ویژه و تخصصی در دادسرا و دادگاه‌ها، از جمله دو شعبه تخصصی دادگاه خانواده، از دیگر اقدامات انجام‌شده در این زمینه است که صرفاً به رسیدگی پرونده‌های خانوادگی اختصاص دارند.

مزرعه برگزاری جلسات تعاملی با کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان مرکز وکلای قوه قضاییه را از دیگر برنامه‌های دادگستری آبادان عنوان کرد و گفت: این جلسات با هدف بررسی عوامل طولانی شدن فرآیند کارشناسی و تسریع در ارائه نظریات کارشناسی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به گسترش خدمات الکترونیک قضایی اظهار داشت: در حوزه رسیدگی‌های الکترونیک نیز اقدامات مؤثری در سطح قوه قضاییه انجام شده که در دادگستری آبادان نیز به‌طور کامل اجرایی می‌شود.

رئیس دادگستری آبادان افزود: در پرونده‌های اجرایی که نیازمند استعلام مالی هستند، استعلام‌های مربوط به حساب‌های بانکی، پلاک‌های انتظامی، املاک ثبت‌شده، دارایی‌های اشخاص و سیم‌کارت‌های متعلق به افراد به‌صورت برخط و آنی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: ارتباط مستقیم الکترونیکی با اداره ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان‌ها، پزشکی قانونی و فرماندهی انتظامی برقرار است و مکاتبات، دستورات قضایی، آرای صادره، اوقات رسیدگی و نظریات کارشناسی نیز به‌صورت سیستمی به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود.

مزرعه خاطرنشان کرد: امکان استفاده از دادرسی الکترونیک برای افرادی که قادر به حضور در جلسات رسیدگی نیستند فراهم شده است. همچنین پرونده‌های زندانی‌دار نیز بدون نیاز به انتقال زندانی و از طریق سامانه‌های الکترونیکی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

وی تأکید کرد: همه اقدامات و برنامه‌های قوه قضاییه در راستای کاهش اطاله دادرسی و رسیدگی سریع و به‌موقع به پرونده‌های مردم انجام می‌شود، اما در کنار سرعت، دقت و استحکام آرای قضایی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس دادگستری آبادان گفت: در برخی شعب دادگاه‌های کیفری شهرستان آبادان، زمان رسیدگی به پرونده‌ها به حدود ۱۰ روز کاهش یافته و در دادگاه‌های حقوقی نیز فاصله زمانی میان ثبت دادخواست تا نخستین جلسه رسیدگی در برخی شعب به کمتر از ۲۰ روز رسیده است. تمام تلاش مجموعه قضایی شهرستان بر این است که با جلوگیری از طولانی شدن زمان دادرسی، زمینه احقاق هرچه سریع‌تر حقوق مردم فراهم شود.