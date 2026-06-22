به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، «مجتبی عبداللهی» روز سه شنبه در پیامی به مناسبت هفته قوه قضائیه، این هفته را فرصت مغتنم برای پاسداشت جایگاه رفیع عدالت و تکریم مجاهدت‌های خالصانه خادمان دستگاه قضایی خواند.

وی افزود: قوه قضاییه؛ نهادی است که رسالت خطیر آن، صیانت از حقوق مردم، گسترش عدالت، استیفای حق مظلومان و استقرار امنیت و آرامش در جامعه است.

استاندار البرز بیان کرد: این هفته یادآور نام و اندیشه‌های بلند شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و یاران باوفای ایشان است؛ بزرگ‌مردانی که با اخلاص، بصیرت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، مسیر تحقق عدالت را با خون پاک خویش روشن ساختند و الگویی ماندگار از تعهد و خدمت به نظام اسلامی بر جای گذاشتند.

وی تاکید کرد: امروز قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر قانون، عدالت‌محوری، مبارزه با فساد، حمایت از حقوق عامه و صیانت از کرامت انسانی، نقش بی‌بدیلی در تحکیم اعتماد عمومی و پیشبرد اهداف متعالی کشور ایفا می‌کند.