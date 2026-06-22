قوه قضاییه نقش بیبدیلی در تحکیم اعتماد عمومی دارد
استاندار البرز گفت: قوه قضاییه نقش بیبدیلی در تحکیم اعتماد عمومی و پیشبرد اهداف متعالی کشور ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
«مجتبی عبداللهی» روز سه شنبه در پیامی به مناسبت هفته قوه قضائیه، این هفته را فرصت مغتنم برای پاسداشت جایگاه رفیع عدالت و تکریم مجاهدتهای خالصانه خادمان دستگاه قضایی خواند.
وی افزود: قوه قضاییه؛ نهادی است که رسالت خطیر آن، صیانت از حقوق مردم، گسترش عدالت، استیفای حق مظلومان و استقرار امنیت و آرامش در جامعه است.
استاندار البرز بیان کرد: این هفته یادآور نام و اندیشههای بلند شهید آیتالله دکتر بهشتی و یاران باوفای ایشان است؛ بزرگمردانی که با اخلاص، بصیرت و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی، مسیر تحقق عدالت را با خون پاک خویش روشن ساختند و الگویی ماندگار از تعهد و خدمت به نظام اسلامی بر جای گذاشتند.
وی تاکید کرد: امروز قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر قانون، عدالتمحوری، مبارزه با فساد، حمایت از حقوق عامه و صیانت از کرامت انسانی، نقش بیبدیلی در تحکیم اعتماد عمومی و پیشبرد اهداف متعالی کشور ایفا میکند.