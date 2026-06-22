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مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی گفت: شهروندان میتوانند با گزارش برقهای غیرمجاز و ماینرهای غیرقانونی از طریق سامانههای پیامکی، پاداشی بین ۳ تا ۳۰۰ میلیون تومان دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی با اشاره به اجرای ششمین مانور سراسری «مهتاب» (مدیریت هوشمند تلفات انرژی) در استان، از هدفگذاری برای کاهش ۲ درصدی تلفات انرژی و اعطای پاداش تا ۳۰۰ میلیون تومان به گزارشدهندگان تخلفات شبکه خبر داد.
طاهر کیامهر با تشریح جزئیات این طرح سراسری افزود: در این مانور که با اعزام همزمان ۵۲ اکیپ عملیاتی به نقاط مختلف استان اجرایی میشود، مقابله با تلفات غیرفنی شامل برقهای غیرمجاز، دستکاری کنتورها و مدیریت بد مصرفی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اولویت اصلی این مانور، استانداردسازی شبکه و تست کنتورهاست، یادآوری کرد: پیشبینی میشود با اجرای دقیق این عملیات، شاهد کاهش یک تا دو درصدی تلفات انرژی و کمک به کاهش بار شبکه در سال جاری باشیم.
کیامهر در خصوص مشوقهای در نظر گرفته شده برای مشارکت مردم گفت: برای شهروندانی که برقهای غیرمجاز را گزارش دهند، پاداشی از سه تا ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است؛ همچنین سامانههای پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ برای گزارش برقهای غیرمجاز و ۳۰۰۰۵۱۲۱ برای گزارش فعالیت ماینرهای غیرمجاز به صورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشهای مردمی است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجانغربی به بخشی از اقدامات صورت گرفته از ابتدای سال تاکنون اشاره کرد و گفت: در این مدت هفت هزار کنتور تعویض و ۷۴ درصد از اهداف تعیین شده برای جمعآوری برقهای غیرمجاز محقق شده است.
وی ادامه داد: در بخش فروش انشعاب نیز ۹ هزار و ۳۶۵ مورد (نزدیک به ۱۰۰ درصد برنامه) محقق شده که از این تعداد چهار هزار و ۱۷۰ مورد انشعاب غیردائم و یک هزار و ۸۴۴ مورد انشعاب محدود بوده است.
کیامهر در تشریح اقدامات زیرساختی و هوشمندسازی شبکه بیان کرد: ۲۵۴ کیلومتر شبکه سیمی قدیمی به کابل خودنگهدار مجهز شده و ۱۸هزار حلقه چاه کشاورزی مورد تست و ارزیابی قرار گرفتهاند.
وی همچنین از هوشمندسازی بخشهای مختلف مصرف خبر داد و تصریح کرد: دو هزار و ۲۵۲ دستگاه کنتور هوشمند برای ادارات (همراه با نصب لیمیتر مصرف)، ۲۷ هزار دستگاه برای مشترکین تجاری و ۱۷ هزار و ۲۹۷ مورد برای مشترکین کشاورزی نصب شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خاطرنشان کرد: با تداوم این اقدامات نظارتی و فنی، تلاش میشود تا پایداری شبکه برق در آذربایجانغربی ارتقا یابد.