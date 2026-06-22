به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد ترافیک وسایل نقلیه در محدوده‌های سیاه‌بیشه و مرزن‌آباد در مسیر جنوب به شمال محور چالوس، محدوده ورودی شهر رودبار در آزادراه قزوین–رشت و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک در آزادراه قزوین - کرج - تهران سنگین است.

‌ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل مهرشهر تا پل حصارک و محدوده نظرآباد در آزادراه تهران - کرج - قزوین، محدوده احمدآباد مستوفی در آزادراه ساوه - تهران، محدوده قلعه‌نو در بزرگراه ورامین - تهران و محدوده شهرک صنعتی خاوران در بزرگراه پاکدشت - تهران سنگین است.‌

تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه‌های تهران - پردیس و تهران - شمال و مسیر شمال به جنوب محور چالوس و آزادراه قزوین - رشت روان است.