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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان، از اختصاص یک هزار و ۷۴۱ تن کالای اساسی برای تنظیم بازار در ایام محرم و صفر در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهاننژادیان گفت: از این میزان ۲۵۰ تن روغن، ۶۰۰ تن برنج و ۸۹۱ تن شکر میباشد که هماکنون آماده توزیع از طریق عاملان مجاز فروش هستند.
وی افزود: قیمت هر کیلوگرم شکر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۹۳۵ هزار ریال، قیمت هر کیسه ۱۰ کیلوگرمی برنج ۲۱ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال و قیمت روغن ۸۱۰ گرمی ۲ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۳۷۹ ریال تعیین شده است که این قیمتها مربوط به تحویل در انبار برای عاملان مجاز توزیع است.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با اشاره به تعیین سهمیه شهرستانها توسط سازمان جهاد کشاورزی تصریح کرد: توزیع کالاهای اساسی از ابتدای سال جاری بهصورت مستمر در حال انجام بوده و این روند بر اساس برنامههای ابلاغی ستاد تنظیم بازار همچنان ادامه خواهد داشت.