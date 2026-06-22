\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0646\u0641\u062a \u0648 \u06af\u0627\u0632 \u06af\u0686\u0633\u0627\u0631\u0627\u0646\u00a0\u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0627 \u06f3\u06f1 \u0627\u0645\u062a\u06cc\u0627\u0632 \u062f\u0631 \u0631\u062f\u0647 \u0633\u06cc\u0632\u062f\u0647\u0645 \u062c\u062f\u0648\u0644 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0634\u062a \u0648 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u06cc\u0645 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u062c\u062f\u0648\u0644 \u062f\u0634\u0648\u0627\u0631\u062a\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\u00a0\n\u0634\u0627\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0645\u062d\u0645\u0648\u062f \u0641\u06a9\u0631\u06cc \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u06af\u0686\u0633\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u062a\u06cc\u0645 \u0635\u062f\u0631\u0646\u0634\u06cc\u0646 \u0646\u0633\u0627\u062c\u06cc \u0645\u0627\u0632\u0646\u062f\u0631\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0635\u0639\u0648\u062f\u0634 \u0628\u0647 \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0642\u0637\u0639\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.