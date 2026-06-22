اعلام هشدار سطح زرد وزش باد در البرز
مدیرکل هواشناسی استان البرز با اعلام هشدار سطح زرد برای استان تا سه شنبه در بعضی ساعات وزش بادلحظه ای وشدیدو گردوخاک پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
«کامران حقیآبی» گفت: تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی جوی نشاندهنده چینش خاص فشار در سطح زمین در منطقه البرز مرکزی است که بر اساس آن، در برخی ساعات از امروز تا سهشنبه، وزش باد شدید لحظهای همراه با گردوخاک در استان البرز پیشبینی میشود.
وی افزود: در پی این شرایط جوی، احتمال بروز مخاطراتی همچون آسیب به سازههای موقت و سست، شکستن درختان کهنسال و نهالها، خیزش گردوخاک در مناطق مستعد و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان البرز گفت: در این شرایط جوی لازم است در عملیات عمرانی دقت بیشتری صورت گیرد، از استحکام سازههای موقت اطمینان حاصل شود و شهروندان در ترددهای شهری احتیاط کنند.
حقیآبی همچنین توصیه کرد که از پارک خودرو در مجاورت ساختمانهای نیمهکاره، درختان کهنسال و تابلوهای تبلیغاتی خودداری شود تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری به عمل آید.