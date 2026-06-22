عرشیا علاقمند، میاندوآبی با کسب عنوان قهرمانی جشنواره شطرنج قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور، سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیارا به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جشنواره شطرنج قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور با حضور بیش از ۵۲۰ نفر از برترین شطرنج‌بازان ایران در ۱۲ جدول مجزا و در ۹ دور به روش سوئیسی از ۲۵ الی ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی قزوین و زیر نظر فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

عرشیا علاقمند، قهرمان محبوب و پرافتخار شطرنج میاندوآب و آذربایجان غربی، در جدول رده سنی زیر ۱۶ سال نمایشی خیره‌کننده و کم‌نظیر از خود به جا گذاشت.

علاقمند با کسب ۸ امتیاز از ۹ دیدار (۷ پیروزی، ۲ تساوی و بدون حتی یک شکست) و با ۱.۵ امتیاز اختلاف نسبت به نفر دوم، مقتدرانه عنوان قهرمان شطرنج نوجوانان ایران در رده سنی زیر ۱۶ سال را از آن خود کرد و ضمن کسب جام ارزشمند قهرمانی، جواز حضور در تیم ملی نوجوانان و جوانان ایران را نیز به دست آورد.

عرشیا علاقمند با این افتخار بزرگ، سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا را نیز کسب نمود؛ رقابت‌هایی معتبر که اواخر تیرماه سال جاری به مدت ۱۰ روز به میزبانی کشور چین برگزار خواهد شد.