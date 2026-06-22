نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه نباید به آمریکایی‌ها فرصت تنفس برای تجاوزات احتمالی داد گفت: ایران اکنون در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند سر ترامپ را به آهن مقاومت خود بکوبد از این رو پاسخ به تهدید‌های رئیس‌جمهور آمریکا باید با چکش دیپلماسی و میدان همراه باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به لحن تهدیدآمیز رئیس‌جمهور آمریکا در جریان مذاکرات سوئیس، تصریح کرد: بسته به زاویه دید، می‌توان به این موضوع نگاه‌های متفاوتی داشت، اما اگر خوش‌خیالی یا سهل‌انگاری در نگاه ما باشد، به اشتباه تصور خواهیم کرد که می‌توان با آمریکا کنار آمد. اما با نگاه به واقعیت‌های صحنه و سوءنیت‌های طرف مقابل، باید بدانیم که اکنون نباید به آمریکایی‌ها اجازه دهیم برای تجاوز، تنفس پیدا کنند؛ چرا که نفس کشیدن آنان می‌تواند زمینه‌ساز تجاوزات دوباره باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با تأکید بر اینکه تیم مذاکره‌کننده باید واقعی، مردانه و دوراندیشانه عمل کند، افزود: اینکه ترامپ در هنگامه مذاکره تهدید می‌کند و منافع ملت ایران را نادیده می‌گیرد، باید با چکش دیپلماسی و قدرت میدان پاسخ داده شود. تیم مذاکره‌کننده نه تنها به عنوان دیپلمات، بلکه باید در قالب یک ملت، با شجاعت نظامی و دیپلماتیک عمل کند.

وی همچنین به محور‌های مذاکرات اشاره کرد و گفت: ماده ۱۳ و بند‌های مربوط به پایان جنگ، توقف تهدید و توقف دائمی جنگ در همه جبهه‌ها باید به‌طور کامل لحاظ کنیم. مذاکره‌کنندگان ایرانی باید تا پایان مسیر قاطع و پرصلابت ظاهر شوند. ایران اکنون در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند سر ترامپ را به آهن مقاومت خود بکوبد.