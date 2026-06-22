مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، از رسیدن ۱۴ هزار و ۲۱۸ واحد از طرح های نهضت ملی مسکن معادل ۸۰ درصد در شهر‌های زنجان و ابهر به مرحله انتخاب واحد خبر داد.

۸۰ درصد واحد‌های نهضت ملی مسکن در زنجان و ابهر به مرحله انتخاب واحد رسید

۸۰ درصد واحد‌های نهضت ملی مسکن در زنجان و ابهر به مرحله انتخاب واحد رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سعید شاهین فر، به آخرین وضعیت طرح های نهضت ملی مسکن و طرح‌های انبوه‌سازی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: در مجموع ۲۰ هزار و ۱۶۷ واحد مسکونی در قالب پروژه‌های انبوه‌سازی برای متقاضیان در استان در حال اجرا است.

وی با اشاره به روند پیشرفت طرح ها، افزود: از مجموع واحد‌های در حال ساخت، ۱۴ هزار و ۲۱۸ واحد معادل ۸۰ درصد در شهر‌های زنجان و ابهر به مرحله انتخاب واحد رسیده که تاکنون ۱۲ هزار و ۹۳۷ واحد توسط متقاضیان انتخاب شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با بیان اینکه فرآیند انعقاد قرارداد‌ها با متقاضیان به‌خوبی در حال انجام است، تصریح کرد: تاکنون برای ۱۲ هزار و ۷۵۳ واحد مسکونی قرارداد رسمی با متقاضیان منعقد شده است.

شاهین فر، همچنین از معرفی ۱۱ هزار و ۲۱۲ واحد نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی برای تقسیط خبر داد و گفت: از این تعداد، ۹ هزار و ۸۲۵ واحد توسط متقاضیان وارد مرحله تقسیط شده است.

وی با اشاره به روند تحویل واحد‌ها، گفت: تاکنون ۹ هزار و ۷۵۹ واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، در ادامه با بیان اینکه یک هزار و ۲۸۱ واحد به دلیل عدم واریز آورده متقاضیان هنوز به مرحله انتخاب واحد نرسیده است، افزود: همکاری و تکمیل به‌موقع آورده از سوی متقاضیان نقش مهمی در تسریع روند تکمیل و واگذاری طرح ها دارد.

شاهین فر متوسط پیشرفت فیزیکی طرح های نهضت ملی مسکن در استان زنجان را ۹۰ درصد اعلام کرد و گفت: اجرای پروژه‌ها با سرعت و جدیت در حال پیگیری است و روند ساخت و تکمیل واحد‌ها مطابق برنامه ادامه دارد.