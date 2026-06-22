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فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه از دستگیری یک متهم متواری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه گفت: در پی ارجاع شکوائیه فردی به هویت معلوم مبنی بر بدهکاری مالی توسط فردی که با صدور چکهای بلامحل، اقدام به خرید تجهیزات و وسایل مغازه کرده و پس از آن متواری شده بود، شناسایی و دستگیری این متهم در دستور کار ویژه مأموران کلانتری ۱۳ زیراب قرار گرفت.
سرهنگ مصطفی اکبرنژاد، افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسیهای فنی، متهم را در یک عملیات غافلگیرانه شناسایی و نسبت به جلب این فرد متواری اقدام کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه با اشاره به اینکه متهم در بازجوییهای پلیسی به بدهکاری مالی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان با دادن چک بلامحل اعتراف کرده است، تصریح کرد: پلیس با افرادی که با اقدامات مجرمانه، امنیت اقتصادی شهروندان را به خطر میاندازند، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی به شکایات مالباختگان، تحویل مرجع قضایی شد. به شهروندان و اصناف توصیه میشود در معاملات تجاری خود نسبت به احراز هویت خریداران دقت نظر داشته و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.