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برکات سفر رهبر شهید انقلاب به خراسان شمالی، امروز در قالب پروژههایی ماندگار، همچنان در زندگی مردم این دیار جریان دارد یادگارهایی که روایتگر پیوند عمیق مردم استان با آن سفر تاریخی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،سالها از سفر تاریخی رهبر شهید انقلاب به خراسان شمالی میگذرد، اما آثار و برکات آن همچنان در جایجای استان دیده میشود از راههای روستایی و طرحهای مسکن گرفته تا پروژههایی که زندگی مردم را متحول کردهاند.
سفر رهبر شهید انقلاب به خراسان شمالی در سال ۱۳۹۱ نقطه عطفی در مسیر توسعه این استان بود سفری که علاوه بر دستاوردهای معنوی و فرهنگی، زمینهساز اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی متعددی شد.
یکی از این پروژهها که در بخش راهها و رادهداری بود در روستای درصوفیان اجرا شده است جادهای که با استفاده از اعتبارات سفر آسفالت شد و امروز نقش مهمی در تسهیل رفتوآمد و دسترسی ساکنان این منطقه دارد.
در بخش مسکن نیز اجرای طرحهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بهرهگیری از بخشی از اعتبارات مصوب سفر، زمینه خانهدار شدن و تأمین سرپناه برای تعدادی از خانوارهای استان را فراهم کرده است.
اعتبارات مرتبط با مصوبات این سفر همچنان متناسب با اولویتها و نیازهای خراسان شمالی تخصیص مییابد و روند اجرای برخی طرحها ادامه دارد.
در خراسان شمالی ۳۰۰ موکب در مبادی ورودی و درون شهرها، پذیرای شرکت کنندگان در این مراسم معنوی و حماسی خواهند بود.
تردد ۳ میلیون زائر از محورهای مواصلاتی خراسان شمالی به مشهد برای شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت پیش بینی میشود.
به همین سبب دستگاههای مختلف خدمات رسان برای تامین و تدارک ملزومات تردد ایمن هموطنان اعلام آمادگی کردهاند.
استان خراسان شمالی، مقصد آخرین سفر استانی رهبر شهید انقلاب بود؛ سفری که برکاتش همچنان ادامه دارد.