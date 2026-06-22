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آیین عاشورایی تعزیه صحرارود فسا با مشارکت ۳۰۰ هنرمند اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول روابط عمومی تعزیه صحرارود فسا گفت: مراسم تعزیه صحرارود که پیشینه ۲۱ ساله دارد، پنج خرداد مصادف با یازدهم محرم ، از ساعت ۱۷ با حضور ۳۰۰ هنرمند و همکاری نیروهای آتشنشانی، اورژانس و هلالاحمر این شهرستان برگزار میشود.
این مراسم تعزیه، ۲۵۰ سال قدمت دارد و سال ۱۳۹۱ به عنوان میراث معنوی ملی ثبت شده است.
حمید حیدری مسئول روابط عمومی تعزیه صحرارود فسا گفت: تمرین و فعالیتهای اجرایی از ۶ ماه پیش آغاز شده است و گروههای بازیگری، اسب سواری، موسیقی، سرود و دمام بهطور مستمر به تمرین مشغول هستند.
شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.