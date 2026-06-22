معاون هماهنگی امور اقتصادی و عمرانی استاندار یزد: تمام دستگاه‌های مسئول باید با جدیت کامل و به صورت جهادی برای مانع‌زدایی از جبهه تولید پای کار باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست ویژه پیگیری مصوبات حمایتی و ارزیابی عملکرد نظام بانکی در قبال بنگاه‌های اقتصادی متأثر از شرایط اضطراری اخیر به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار در محل استانداری برگزار شد.

در جریان این جلسه، روند دقیق اجرای مصوبات گذشته، میزان پیشرفت پرونده‌های معرفی‌شده و عملکرد بانک‌های استان در زمینه پرداخت تسهیلات حمایتی به واحد‌های تولیدی و خدماتی آسیب‌دیده از جنگ رمضان مورد پایش قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد در این نشست با انتقاد از طولانی شدن فرآیند‌های اداری در برخی از شعب، بر تسریع در انجام تعهدات قانونی و روان‌سازی مسیر اعطای وام‌ها تاکید کرد.

محمدرضا علمدار یزدی با تاکید بر اینکه صیانت از بنگاه‌های اقتصادی، حفظ زنجیره اشتغال کارگران و بازگشت سریع واحد‌های خسارت‌دیده به چرخه کامل فعالیت از اولویت‌های مدیریت استان است تصریح کرد: در شرایط اضطراری کنونی، هیچ‌گونه کندی یا مصلحت‌اندیشی اداری از سوی بانک‌ها پذیرفته نیست و تمام دستگاه‌های مسئول باید با جدیت کامل و به صورت جهادی برای مانع‌زدایی از جبهه تولید پای کار باشند.