در جریان گشت مشترک بازرسی اتاق اصناف و پلیس نظارت بر اماکن عمومی، ۶ تبعه غیرمجاز در تعدادی از کارگاه‌های تولیدی قم شناسایی و ۴ واحد متخلف مهروموم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بازرسی مشترک اتاق اصناف، اتحادیه تراشکاران و پلیس نظارت بر اماکن عمومی از تعدادی کارگاه تولید کتری، قوری و منسوجات فلزی در جاده اراک، ۶ تبعه غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند.

این بازرسی از ۶ واحد صنفی انجام شد و در جریان آن، ۴ واحد متخلف به دلیل به‌کارگیری اتباع غیرمجاز و فعالیت خارج از ضوابط قانونی، با دستور مراجع ذی‌صلاح مهروموم شدند.

بر اساس اعلام مسئولان، بازرسی‌های مشترک با هدف نظارت بر فعالیت واحد‌های صنفی و برخورد با تخلفات، به صورت مستمر در سطح استان ادامه خواهد داشت.