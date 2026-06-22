به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد انارکی محمدی گفت: اجرای صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند زمینه کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و تقویت ظرفیت‌های ملی را فراهم کند.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی بر اصولی همچون حمایت از تولید داخلی، توسعه صادرات، کاهش وابستگی به درآمد‌های محدود، افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی استوار است؛ معتقدم هرچه اقتصاد کشور متکی‌تر به توان داخلی باشد، امکان مقابله با چالش‌ها و محدودیت‌های خارجی نیز افزایش خواهد یافت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: توسعه تولید ملی و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، نقش مهمی در افزایش قدرت اقتصادی کشور دارد؛ به هر حال رونق تولید و افزایش اشتغال می‌تواند به رشد اقتصادی و تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی منجر شود.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: اقتصاد مقاومتی تنها محدود به سیاست‌های دولتی نیست و مشارکت مردم، بخش خصوصی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی یکی از ارکان اصلی موفقیت این راهبرد به شمار می‌رود؛ بنابراین مردمی‌سازی اقتصاد و فراهم کردن زمینه حضور گسترده‌تر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.