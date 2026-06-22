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بازی فوتبال ایران و بلژیک در سینماها ۳۲ هزار و ۷۶۰ نفر مخاطب داشت و به فروش ۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومانی دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب گذشته ۳۱ خرداد همزمان با برگزاری دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶، سینماهای کشور میزبان هوادارانی بودند که این مسابقه را بهصورت زنده روی پرده نقرهای تماشا کردند. طبق آمار رسمی سامانه سمفا، مجموع بلیتهای فروخته شده برای این رویداد به ۳۲ هزار و ۷۶۰ عدد رسید که نشان از استقبال قابل توجه تماشاگران دارد.
این مسابقه در ۲۱۷ سالن سینما در سراسر کشور به نمایش درآمد. همچنین مجموع سانسهای اختصاص یافته برای پخش بازی نیز ۲۱۹ سانس اعلام شده است. بلیت این مسابقه با قیمت ۱۸۰ هزار تومان فروخته شد و سینماها در بازی شب گذشته به مجموع فروش ۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان رسید.
بازی ایران و نیوزیلند ۲۶ خرداد ساعت ۴:۳۰ به دلیل صادر نشدن مجوز از سوی پلیس اماکن اجازه اکران در سینماها را پیدا نکرد حال باید منتظر ماند و دید که بازی ایران مقابل مصر ۶ تیر ساعت ۶:۳۰ نیز امکان پخش در سینماها را پیدا میکند یا خیر.
از آنجا که تمامی دیدارهای تیم ملی در جام جهانی امسال در ساعات بامداد و آخر شب برگزار میشود، پخش مسابقات جام جهانی خللی در اکران فیلمها ایجاد نمیکند و از طرفی میتواند فرصتی برای جبران بخشی از خسارتهای وارده به سینماداران در جنگ اخیر باشد.