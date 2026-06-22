سازمان فناوری اطلاعات ایران با صدور مجوز فعالیت برای چهار آزمایشگاه ارزیاب در حوزه‌های احراز هویت و دستیار هوش مصنوعی، گام جدیدی برای توسعه زیرساخت‌های ارزیابی و اعتبارسنجی محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی و خدمات دیجیتال کشور برداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی انتشار فراخوان شناسایی آزمایشگاه‌های ارزیاب در حوزه احراز هویت و دستیار هوش مصنوعی در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، سازمان فناوری اطلاعات ایران پس از بررسی درخواست‌های دریافتی، چهار آزمایشگاه را واجد شرایط تشخیص داد و مجوز فعالیت برای آنها صادر کرد.

مجید فولادیان، معاون خدمات پایه و دارایی‌های دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ با اشاره به روند اجرای این فراخوان گفت: «فراخوان شناسایی آزمایشگاه‌های ارزیاب در حوزه احراز هویت و دستیار هوش مصنوعی با استقبال هشت متقاضی همراه شد و پس از انجام ارزیابی‌های تخصصی، چهار آزمایشگاه موفق به کسب شرایط لازم برای دریافت مجوز فعالیت شدند.»

وی توسعه ظرفیت‌های ارزیابی و آزمون محصولات هوش مصنوعی را یکی از الزامات شکل‌گیری زیست‌بوم قابل اعتماد این فناوری دانست و تأکید کرد: «بهره‌گیری مناسب از ظرفیت ایجادشده، زمینه ارائه خدمات باکیفیت‌تر به مردم و ارتقای سطح بهره‌مندی جامعه از فناوری‌های نوین را فراهم می‌کند.»

بسترسازی برای پژوهش و نوآوری در حوزه هوش مصنوعی

فولادیان با اشاره به نقش این آزمایشگاه‌ها در توسعه دانش و فناوری کشور اظهار کرد: «ایجاد این مراکز فرصتی ارزشمند برای انجام پژوهش‌های پیشرفته در حوزه هوش مصنوعی و حمایت از نخبگان، پژوهشگران و فعالان این عرصه فراهم می‌آورد.»

وی افزود: «توسعه زیرساخت‌های تخصصی ارزیابی و آزمون، به تسریع روند تجاری‌سازی ایده‌ها و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی کمک خواهد کرد.»

تقویت همکاری میان دانشگاه، صنعت و بخش خصوصی

معاون خدمات پایه و دارایی‌های دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران با تأکید بر حمایت دولت از توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی گفت: «دولت حمایت از پیشرفت هوش مصنوعی در کشور را با جدیت دنبال می‌کند و امیدواریم با مشارکت بخش خصوصی، زمینه تحول‌آفرینی این فناوری در حوزه‌هایی همچون سلامت، آموزش، صنعت و کشاورزی بیش از پیش فراهم شود.»

وی همچنین خاطرنشان کرد: «این آزمایشگاه‌ها بستری مناسب برای تعامل و همکاری میان محققان، دانشجویان، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان صنعتی ایجاد می‌کنند تا ایده‌های نوآورانه با سرعت بیشتری به محصول و خدمت تبدیل شوند.»

فولادیان در پایان ابراز امیدواری کرد: «فعالیت این مراکز آثار ماندگار و مؤثری در مسیر توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و تقویت اقتصاد دیجیتال کشور بر جای بگذارد.»