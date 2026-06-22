رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر نقش دانشگاه در جهاد علمی و حل مسائل کشور گفت: بسیج اساتید یک تشکل تشریفاتی نیست، بلکه ضرورتی استراتژیک، اجتماعی و مرتبط با اقتدار ملی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم سالروز بسیج اساتید کشور با اشاره به جایگاه شهید مصطفی چمران، او را نماد «استاد-مجاهد» دانست و گفت: شهید چمران نمونه‌ای از یک استاد دانشگاهی بود که علم را در خدمت مسئولیت، حقیقت و تحول اجتماعی قرار داد.

وی با تأکید بر نقش بسیج اساتید در دانشگاه‌ها افزود: این مجموعه نباید یک تشکل تشریفاتی تلقی شود، بلکه ضرورتی استراتژیک و اجتماعی است که می‌تواند در تقویت معنویت دانشگاه‌ها و تبدیل آنها به مراکز حل مسئله نقش‌آفرینی کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به شرایط امروز کشور تصریح کرد: دانشگاه باید در جهاد علمی، فناوری‌های نوین، جنگ شناختی و تبیین مسائل کشور فعال باشد و به «قرارگاه حل مسائل کشور» تبدیل شود.

وی همچنین با اشاره به مقاومت ملت ایران و قدرت بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات دشمنان گفت: ایران امروز فقط یک قدرت منطقه‌ای نیست، بلکه جایگاهی علمی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی دارد که باید بیش از پیش تقویت شود.

وی در پایان بر اهمیت تربیت جوانان و دانشگاهیان در مسیر پیشرفت و اقتدار ملی تأکید کرد.