

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌ها و گرادیان فشاری حاکم بر منطقه شرق کشور تا روز پنج شنبه و به خصوص برای امروز و فردا وزش باد شدید تا خیلی شدید و گرد و خاک در برخی ساعات سبب کاهش دید میزان افقی و کیفیت هوا بویژه در نیمه شرقی خراسان جنوبی خواهد شد و به علاوه در مناطق مستعد از جمله مرز شرقی، نواحی جنوب شرقی و برخی مناطق بخش مرکزی طوفان گرد و خاک با احتمال بروز خسارت قابل پیش بینی است.

زارعی با اشاره به اینکه به لحاظ دمایی روند افزایش نسبی دمای هوا در این مدت را انتظار داریم، افزود: روز‌های پایانی هفته این افزایش دما محسوس خواهد بود و وقوع بیشینه دمای حدود ۴۰ و بالاتر از ۴۰ برای اغلب نقاط خراسان جنوبی را انتظار داریم.

وی همچنین از صدورهشدار زرد با توجه به روند افزایش دمای هوا از چهارشنبه تا صبح یکشنبه و وقوع دمای ۴۰ و بالاتر از آن و به طور میانگین ۳ تا ۵ درجه سلسیوس گرم‌تر از نرمال فصل برای خراسان جنوبی خبر داد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در آن به اطمینان استحکام سازه‌های موقت، از جمله سازه‌های تبلیغاتی، پوشش گلخانه ها، تکایا و موکب‌های عزاداری، گذاشتن قیم کنار نهال‌های جوان، عدم حضور بیماران تنفسی وافراد سالخورده و کودکان در ساعات ٱلودگی در فضا‌های باز، احتیاط در تردد‌های بین شهری، خودداری از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه کاره و احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، صرفه جویی در مصرف آب و برق، عدم به کار گیری وسایل پر مصرف برقی در ساعات اوج مصرف، کنترل سیستم‌های سرمایشی در سالن‌های پرورشی، تنظیم دما و رطوبت در گلخانه ها، مرغداری ها، دامداری‌ها و تامین انرژی جایگزین برق در گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی توصیه شده است.

در شبانه روز گذشته بیرجند و خضری دشت بیاض با حداقل دمای ۱۸ خنک‌ترین نقاط خراسان جنوبی و دهسلم و طبس به صورت مشترک با حداکثر دمای ۴۳ درجه گرم‌ترین مناطق گزارش شده‌اند.

حداکثر دمای مرکز خراسان جنوبی هم ۳۴ درجه سیلسیوس بوده است.