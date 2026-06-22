به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کشمیر ، بیرق‌های سیاه در خیابان‌های سرینگر و دیگر شهر‌ها و مناطق کشمیر برافراشته شده و فضای معنوی خاصی بر منطقه حاکم است.

همزمان با آغاز محرم، مردم در نقاط مختلف کشمیر موکب‌ها خدمت‌رسانی برپا کرده‌اند و آب، شربت، چای و نوشیدنی‌های مختلف را میان مردم توزیع می‌کنند.

«هدف ما از توزیع آب، چای و دیگر نوشیدنی‌ها میان مردم، انتقال پیام و فلسفه قیام کربلا به همگان است. این خدمات بدون توجه به مذهب و عقیده افراد ارائه می‌شود، هدف ما ادای احترام به شهدای کربلا است.»

در کنار این برنامه‌ها، مجالس عزاداری و دسته‌های سوگواری در مناطق مختلف برگزار می‌شود و هزاران نفر در این مراسم‌ها حضور می‌یابند.

یکی از مهم‌ترین آیین‌های محرم، برافراشتن پرچم سیاه در حسینیه زری‌بل سرینگر بود؛ حسینیه‌ای که از قدیمی‌ترین مراکز عزاداری امام حسین (ع) در کشمیر به شمار می‌رود.

در این مراسم، پرچم سیاه امام حسین (ع) برافراشته شد و صد‌ها نفر در آیین عزاداری و دسته‌روی شرکت کردند.

«محرم امسال با سال‌های گذشته متفاوت است. ما رهبر عزیز خود را از دست داده‌ایم و با فرارسیدن محرم، اندوه ما دوچندان شده است. امسال بیش از هر زمان دیگری احساس غم و دلتنگی می‌کنیم.»

شرکت‌کنندگان در این مراسم‌ها تأکید می‌کنند که پیام کربلا همچنان الهام‌بخش آزادی‌خواهان و مظلومان جهان است.

«این ایام فرصتی است تا بار دیگر بر وفاداری و حمایت خود از آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای تأکید کنیم. ما در کنار مردم ایران و همه مظلومان جهان ایستاده‌ایم و این همان پیامی است که از کربلا و قیام امام حسین (ع) می‌آموزیم.»

محرم در کشمیر هر ساله با شور و ارادت ویژه‌ای برگزار می‌شود و مردم این سرزمین با برپایی مراسم مختلف، یاد و پیام جاودانه کربلا را زنده نگه می‌دارند.