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پلهای ورودی محور ایرانشهر–مهرستان به عنوان یکی از طرحهای مهم زیرساختی جنوب سیستان و بلوچستان با اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، استاندار سیستان و بلوچستان در آئین افتتاح این طرح با اشاره به موقعیت راهبردی ایرانشهر گفت: ایرانشهر به دلیل قرار گرفتن در تقاطع کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب، یکی از مهمترین محورهای ارتباطی جنوب شرق کشور به شمار میرود.
وی افزود: کریدور شرقی از مرز کوهک آغاز شده و پس از عبور از مهرستان به ایرانشهر میرسد و از این مسیر به بزمان و استان کرمان متصل میشود. همچنین محور دلگان نیز یکی دیگر از مسیرهای مهم ارتباطی به کرمان است که در کنار کریدورهای زاهدان و چابهار، نقش مؤثری در توسعه ترانزیت و حملونقل منطقه دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم گفت: طرح پلهای ورودی محور ایرانشهر–مهرستان در طول یک کیلومتر و ۳۰۰ متر اجرا شده و شامل سه دستگاه پل و ابنیه فنی با ۴۸ دهانه و مجموع طول ۲۸۸ متر است.
حمزه امیریان افزود: برای اجرای این طرح بیش از ۹ هزار مترمکعب خاکبرداری، ۳۳ هزار مترمکعب خاکریزی، ۲۳۱ هزار کیلوگرم آرماتوربندی، بیش از ۱۰ هزار مترمکعب بتنریزی، ۱۶۵ هزار مترمربع آسفالت و یک هزار مترمکعب دیوار حائل انجام شده است.
وی ادامه داد: همچنین بیش از ۹ هزار متر جدولگذاری در میدان و رفیوژ میانی این محور اجرا شده که نقش مهمی در ساماندهی ترافیک و ارتقای سیمای ورودی شهر ایرانشهر دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان ارزش روز این طرح را ۳۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بهرهبرداری از این طرح علاوه بر افزایش ایمنی و کاهش مخاطرات ترافیکی، موجب تسهیل تردد، ارتقای کیفیت خدمات حملونقل و بهبود دسترسی در این محور مهم ارتباطی خواهد شد.