به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس شعبه ۱۱ بدوی سیار تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: در بازرسی از انبار نگهداری مواد اولیه تولید شیرینی در یک واحد صنفی مقدار قابل توجهی جوهر لیموی غیر مجاز مشاهده شد که با نظر ضابطان شبکه بهداشت حاضر در گشت مشترک این مواد شیمیایی موجب تهدید امنیت غذایی مردم و مضر سلامت تشخیص داده که با دستور رئیس شعبه سیار تعزیرات دستور مهروموم این انبار صادر شد.

امامی افزود: در بررسی‌های انجام شده تخلف ثبت نشدن کالا‌های موجود در سامانه جامع انبار‌ها نیز محرز شد.

رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی اصفهان، حفظ امنیت سلامت غذایی مردم را خط قرمز تعزیرات دانست و گفت: با متخلفان امنیت غذایی مردم برخورد تعزیری قانونی می‌شود.