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معاون برنامهریزی فرماندار شهرستان همدان گفت: معرفی مراکز خرید تضمینی گندم تا دهم تیرماه انجام می شود و اطلاعرسانی و آموزش به بهرهبرداران بخش کشاورزی در این زمینه ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فعلهگری در نشست خرید تضمینی گندم افزود: آموزشهای لازم باید به کشاورزان در زمینه پیشگیری و مقابله با آتشسوزی در مزارع ارائه شود تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.
معاون برنامهریزی فرماندار همدان با اشاره به روند ساماندهی مراکز خرید گندم اظهار داشت: معرفی مراکز خرید تا دهم تیرماه انجام خواهد شد و اطلاعرسانی و آموزش به بهرهبرداران بخش کشاورزی در این زمینه ضروری است.
وی همچنین درباره نرخ حملونقل گندم تصریح کرد: لازم است قیمتها در حوزه حملونقل منطقی تعیین شود و حداقل و حداکثر نرخ جابهجایی بهصورت شفاف مشخص باشد.
فعلهگری با اشاره به وضعیت ذخیرهسازی گندم در شهرستان گفت: سیلوی ۱۶ هزار تنی میدان امانحسین هیچگونه مشکلی ندارد و ظرفیت لازم برای ذخیرهسازی را داراست. همچنین سیلوی کوریجان نیز به عنوان ذخیره پشتیبان گندم استان در نظر گرفته شده است.
وی در پایان بر ضرورت تشکیل تیم بازرسی مشترک از دستگاههای مختلف تأکید کرد و افزود: این تیم باید بر موضوع آفات، سلامت گندم، کیفیت محصول و مسائل بهداشتی مرتبط با فرآیند نگهداری و ذخیرهسازی نظارت مستمر داشته باشد.