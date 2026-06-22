کارشناس آبزی پروری شیلات استان لرستان گفت: شیلات استان در راستای تأمین برق پایدار و کاهش هزینه‌های تولید، تجهیز مزارع پرورش ماهی به سامانه‌های خورشیدی را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مریم اسماعیلی در حاشیه بازدید از هلدینگ «الکتروصنعت» منطقه کمالوند اظهار کرد: در راستای سیاست‌های این اداره‌کل برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش پایداری تولید در بخش آبزی‌پروری، استفاده از ظرفیت انرژی‌های پاک به‌ویژه انرژی خورشیدی در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گرفته است.

وی گفت: به همین منظور از هلدینگ «الکتروصنعت» مستقر در شهرک صنعتی کمالوند بازدید به عمل آمد تا زیرساخت‌های فنی و ظرفیت‌های موجود برای تجهیز مزارع پرورش ماهی به سامانه‌های تولید برق خورشیدی مورد بررسی قرار گیرد.

کارشناس آبزی پروری شیلات لرستان با اشاره به توانمندی‌های این مجموعه صنعتی بیان کرد: هلدینگ الکتروصنعت به عنوان یکی از مجموعه‌های فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، در تیرماه سال جاری خط تولید جدید خود را به بهره‌برداری می‌رساند که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در بخش تولید ایفا کند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، استفاده از پنل‌های خورشیدی نسل جدید «بای‌فشیال» (دوطرفه) با راندمان بالا در دستور کار قرار دارد؛ فناوری‌ای که می‌تواند ضمن کاهش وابستگی به برق شبکه، هزینه‌های انرژی واحدهای پرورش ماهی را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شده است نشست‌های آموزشی و ترویجی ویژه بهره‌برداران و آبزی‌پروران استان برگزار شود تا مزایا، صرفه اقتصادی و ویژگی‌های فنی استفاده از سامانه‌های خورشیدی برای فعالان این حوزه تشریح شود.

اسماعیلی تأکید کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مزارع آبزی‌پروری، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، گامی مؤثر در مسیر پایداری تولید، حفظ منابع انرژی و حمایت از محیط زیست خواهد بود.