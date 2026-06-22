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چهارمین نشست مدیران دفاتر حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس شهرستانهای استان یزد با هدف بررسی برنامهها، رفع موانع و هماهنگی بیشتر برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در شهرستان مهریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد در حاشیه این نشست گفت: چهارمین نشست مدیران دفاتر حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس شهرستانهای استان در مهریز برگزار شد و طی آن موضوعات مختلف مرتبط با حوزه دفاع مقدس مورد بررسی قرار گرفت.
سرهنگ محمدحامد حرزاده افزود: در این نشست، موانع و مشکلات یادمانهای شهدای گمنام، ایجاد و توسعه گنجینههای دفاع مقدس در شهرستانها، جمعآوری و ثبت خاطرات رزمندگان و همچنین مأموریتهای ابلاغی مرتبط با جنگ تحمیلی دوم و دفاع مقدس سوم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس یزد با اشاره به ضرورت همافزایی میان دفاتر شهرستانی اظهار داشت: هدف از برگزاری این نشستها، ایجاد هماهنگی بیشتر و استفاده از ظرفیتهای موجود برای تبیین و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای آینده است.
وی ابراز امیدواری کرد با روحیه همکاری و انگیزهای که در میان مدیران دفاتر شهرستانها وجود دارد، بخش قابل توجهی از مأموریتها و برنامههای ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان در سال ۱۴۰۵ با موفقیت اجرا و ساماندهی شود.