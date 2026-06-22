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با فرارسیدن ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین (ع) و افزایش تقاضا برای تهیه فرآوردههای خام دامی، ۴۰ تیم نظارت بهداشتی دامپزشکی فعالیت خود را در ماه محرم تشدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل دامپزشکی استان گفت: برای اطمینان خاطر شهروندان از تهیه و توزیع فرآوردههای خام دامی و نذورات هیئت مذهبی، بازرسان بهداشتی دامپزشکی خراسان جنوبی در قالب ۴۰ تیم ثابت و سیار شامل ۱۹ دامپزشک و ۴۰ بازرس بهداشتی دامپزشکی نظارت بر تولید، توزیع و نگهداری فرآوردههای خام دامی و همچنین کنترل و نظارت بهداشتی و ذبح شرعی را در این ایام بر عهده دارند.
احمدی افزود: ۱۳ ناظر ذبح شرعی نیز در کنار بازرسان دامپزشکی مشغول به خدمت هستند.
به گفته وی با نزدیک شدن به تاسوعا و عاشورای حسینی و افزایش تقاضا برای استفاده از فرآوردههای خام دامی، نظارت بر مراکز عرضه و طبخ فراوردههای خام دامی تشدید شده است و تیمهای دامپزشکی در راستای ارتقای بهداشت عمومی و ممانعت از کشتارهای غیرمجاز اقدام به بازدید و نظارت از این مراکز خواهند کرد و توصیههای بهداشتی در خصوص نحوه نگهداری و چگونگی عرضه مواد خام دامی به آنها ارائه خواهند داد.
وی عنوان کرد: پیشگیری از شیوع بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام از جمله تب کریمه خونریزی دهنده کریمه کنگو و اطمینان شهروندان از سلامت فرآوردههای خام دامی مصرفی و ارتقا سطح سلامت و بهداشت عمومی جامعه از مهمترین اهداف دامپزشکی در این ایام خواهد بود.
احمدی از همشهریان خواست محصولات و فرآوردههای خام دامی مورد استفاده خود را از مراکز با نظارت دامپزشکی تهیه کنند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی مانند عرضه گوشت قرمز بدون مهر، برچسب و تاییدیه دامپزشکی، موضوع را از طریق تماس با سامانه دامپزشکی ۱۵۱۲ به بازرسان دامپزشکی اطلاع دهند.