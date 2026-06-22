کتابخانه شهید فهمیده فرهنگسرای بهمن، با پایان عملیات بازسازی و مرمت، با مشارکت شهرداری منطقه ۱۶ بازگشایی، و بار دیگر میزبان علاقه‌مندان به کتاب و فرهنگ شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، کتابخانه شهید فهمیده فرهنگسرای بهمن، پس از انجام عملیات بازسازی و مرمت، با مشارکت شهرداری منطقه ۱۶ روز دوشنبه اول تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱:۳۰ بازگشایی، و بار دیگر میزبان علاقه‌مندان به کتاب و فرهنگ خواهد شد.

این کتابخانه که در پی حملات موشکی دشمن آمریکایی، صهیونی در ۱۶ اسفند ۱۴۰۴ به اطراف مجموعه فرهنگسرای بهمن دچار آسیب‌های جدی شده بود و بخش‌هایی از فضای داخلی و زیرساخت‌های آن نیازمند تعمیر و بازسازی اساسی بود با همکاری و حمایت شهرداری منطقه ۱۶ انجام شد. در جریان این بازسازی، بخش‌های مختلف کتابخانه از جمله سالن‌های مطالعه، مخازن کتاب، و فضا‌های خدماتی مورد بازسازی و بهسازی قرار گرفت تا محیطی مناسب و ایمن برای استفاده مراجعان ایجاد شود. همچنین تلاش شده است تا امکانات لازم برای ارتقای کیفیت خدمات کتابخانه‌ای و فرهنگی در اختیار شهروندان قرار گیرد.

در این برنامه سردار سراج و دکتر لاجوردی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مهندس کاشانی پور شهردار منطقه ۱۶ و سردار سعید محمدی فرامانده راهیان نور کل کشور حضور خواهند داشت.

بازگشایی کتابخانه شهید فهمیده، علاوه بر احیای یک مرکز مهم فرهنگی در جنوب تهران، نمادی از تداوم خدمات‌رسانی به شهروندان و توجه به حفظ زیرساخت‌های فرهنگی به شمار می‌رود. پیش‌بینی می‌شود با آغاز مجدد فعالیت این مجموعه، دانش‌آموزان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به کتاب بتوانند همچون گذشته از منابع و خدمات متنوع آن بهره‌مند شوند و برنامه‌های فرهنگی و آموزشی نیز به تدریج در این مرکز از سر گرفته شود.