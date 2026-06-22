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استاندار آذربایجان شرقی در دیدار با هیئتی از تولیت حرم مطهر حضرت امام حسین(علیه السلام) پیوند مذهبی ایران و عراق را سرمایهای ماندگار برای جهان اسلام دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست امروز در دیدار با هیئت عتبه حسینی با اشاره به عمق روابط فرهنگی و مذهبی ایران و عراق گفت: پیوندهای دینی و تاریخی میان دو ملت سرمایهای ارزشمند برای تقویت همبستگی جهان اسلام و جبهه مقاومت به شمار میرود.
وی ظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی _صهیونیستی علیه کشورمان، حضرت آیتالله العظمی سیستانی با تفقد از خانوادههای شهدای استان آذربایجان شرقی، بار دیگر عمق همدلی و برادری میان دو ملت را به نمایش گذاشتند.
وی با قدردانی از ابراز همدردی ملت عراق در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: این همراهیها نشاندهنده استحکام روابط دینی و اعتقادی میان دو ملت مسلمان ایران و عراق است.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه همکاری و همبستگی دو ملت در عرصه بینالمللی، اقتدار جبهه مقاومت و جهان تشیع را به نمایش گذاشته است گفت: مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی از مهمترین نقاط مشترک ایران و عراق بوده و نتایج ارزشمندی برای امت اسلامی به همراه داشته است.
سرمست ادامه داد: برای حفظ و تقویت این دستاوردها، توسعه همکاریهای دینی، مذهبی و فرهنگی مشترک میان دو ملت ضروری است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با اعلام آمادگی استان برای میزبانی از برنامههای مشترک فرهنگی و مذهبی خاطرنشان کرد: آذربایجان شرقی و شهر تبریز آمادگی دارند در مناسبتهای پیشرو میزبان هیئتهای فرهنگی و مذهبی عراق باشند.
در این دیدار حاج فاضل عوز، رئیس حفظ نظام عتبه حسینی و دستیار ویژه تولیت حرم مطهر امام حسین(علیه السلام) نیز با تمجید از میهماننوازی مردم تبریز گفت: تبریز شهری میهماننواز است و در این سفر به خوبی این ویژگی را لمس کردیم.
وی با اشاره به شرایط ویژه منطقه و تحولات اخیر افزود: محرم امسال با سالهای گذشته تفاوت دارد، چرا که جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی ایستادگی کرد و این مقاومت پیام روشنی به جهانیان ارسال کرد.
عوز ادامه داد: ایستادگی ایران در برابر دشمنان، جایگاه ویژه و تأثیرگذار جمهوری اسلامی را در سطح جهان بیش از پیش نمایان ساخت و موجب شد آزادگان جهان در کنار ملت ایران قرار گیرند.
وی تأکید کرد: دستاوردها و پیروزیهای حاصل شده تنها متعلق به ایران نیست، بلکه متعلق به همه مسلمانان و آزادگان جهان است و ثمرات آن به نفع جهان اسلام خواهد بود.