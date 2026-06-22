۶۳ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آبی بوشهر کشف شد
فرمانده مرزبانی استان بوشهر از کشف کالای قاچاق و دستگیری یک متهم در عملیات مرزبانان این استان در آبهای نیلگون خلیج فارس خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سردار عبدالله خسروی فرمانده مرزبانی استان بوشهر در تشریح جزئیات این عملیات گفت: در راستای اجرای طرحهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف حراست از مرزهای آبی و حمایت از تولید داخلی، دریابانان استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق، یک فروند شناور باری حامل کالای قاچاق را در حال ورود به آبهای سرزمینی کشور شناسایی و متوقف کردند.
وی افزود: مرزبانان در بازرسی از این شناور، مقادیر قابل توجهی کالاهای بدون مجوز قانونی شامل ۵۱۰۰ عدد لوازم آرایشی و بهداشتی، ۱۰ هزار عدد لوازم التحریر و دیگر کالاهای قاچاق را کشف کردند.
فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به دستگیری یک نفر متهم، طبق ارزیابی کارشناسان، ارزش ریالی کالاهای کشف شده در این عملیات را ۶۳ میلیارد ریال عنوان کرد.
سردار خسروی در پایان تأکید کرد: مرزبانی استان بوشهر با اشراف کامل اطلاعاتی و قاطعیت تمام، اجازه هیچگونه فعالیت غیرقانونی و سودجویانه را به مخلان اقتصادی در مرزهای آبی این استان نخواهد داد و برخورد با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار ما قرار دارد.