به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودی در آیین افتتاحیه ششمین مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق «طرح ملی مهتاب» که به میزبانی منطقه برق اسلامشهر برگزار شد، با اشاره به شروع فصل تابستان و افزایش مصرف برق، گفت: روز گذشته به اوج بار امسال رسیدیم و در سطح کشور نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۵۰۰ مگاوات افزایش بار داشتیم.

️وی با بیان اینکه در استان تهران نیز بار مصرفی از ۱۰ هزار مگاوات به ۱۱ هزار مگاوات رسید، تصریح کرد: با هر درجه افزایش دما، میزان بار مصرفی کشور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات افزایش می‌یابد.

️مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در خصوص ۴ مگاپروژه‌ای که وزارت نیرو به منظور کمک به مدیریت بار تابستان، به شرکت‌های توزیع تکلیف کرده است، گفت: یکی از مهمترین موارد از مجموع این ۱۴ مگاپروژه، مبحث مدیریت مصرف است که از اهمیت به سزایی در کاهش ناترازی برق برخوردار است.

️محمودی افزود: هفته اول تابستان، به عنوان هفته مدیریت مصرف برق تعریف شده است و یکایک آحاد اجتماع وظیفه دارند در هر نقطه‌ای از کشور عزیزمان، برنامه‌های مدیریت مصرف برق را با جدیت رعایت کنند.

️وی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مدیریت مصرف را مربوط به سیستم‌های سرمایشی دانست و خاطرنشان کرد: باید تا حد امکان از کولر‌های گازی استفاده نکنیم و اگر مجبور به استفاده شدیم، درجه آن را روی ۲۵ قرار دهیم.

️مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: اگر در استان تهران، کولر‌های آبی به جای دور تند، روی دور کند قرار بگیرد، ۳۰۰ مگاوات در مصرف برق استان صرفه‌جویی می‌شود. ️

به گفته محمودی، با کاهش ۱۰ درصدی میزان بار سرمایشی در کشور، ۴۰۰۰ مگاوات از مصرف برق کاسته می‌شود.

️وی دومین مگاپروژه را کاهش تلفات انرژی عنوان کرد که در قالب اجرای طرح مهتاب دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: تاکنون حدود ۱۰ هزار مورد از مجموع ۶۰ هزار برق غیرمجاز شناسایی شده در استان تهران جمع‌آوری شده است که مصرف لحظه‌ای این برق‌های غیرمجاز معادل ۵۰ درصد مصرف برق شهرک صنعتی عباس آباد است.

محمودی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تا پایان تابستان امسال معادل ۳۰۰ مگاوات برق غیرمجاز از شهرستان‌های استان تهران جمع‌آوری خواهد شد که معادل مصرف برق شهرک صنعتی شمس آباد است.

️وی با اشاره به افزایش دمای هوا در هفته جاری، تصریح کرد: تا هفته گذشته، صنایع استان موظف بودند یک روز در هفته برنامه مدیریت بار انجام دهند که از این هفته، مدیریت بار به دو روز افزایش یافته است؛ ضمن اینکه همه صنایع باید از ساعت ۱۴ به بعد، مصرف برق خود را ۸۵ درصد کاهش دهند.

️مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، تولید در توزیع و هوشمندسازی را یکی دیگر از مگاپروژه‌های در حال اجرا در شرکت‌های توزیع نیروی برق معرفی کرد و گفت: امید است با اجرای این مگاپروژه‌ها و همکاری همه مشترکین، اوج بار امسال را با کمترین میزان ناترازی انرژی پشت سر بگذاریم.

️در بخش دیگر از این مراسم، علی مهربخش مدیر منطقه برق اسلامشهر با اشاره به برآورد ۷۰۰۰ برق غیرمجاز در این شهرستان، گفت: از این تعداد حدود ۴۰۰۰ مورد در اطلس برق غیرمجاز ثبت و اخطار‌های لازم نیز برای دارندگان آنها صادر شده است.

️وی افزود: تاکنون ۲۰۰۰ برق غیرمجاز در سطح شهرستان اسلامشهر جمع آوری شده است و مقابله برای برچیدن برق‌های غیرمجاز و ساماندهی آنها با قوت ادامه دارد.