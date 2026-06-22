پخش زنده
امروز: -
ابوالفضل محبی، جودوکار استان قم، پس از موفقیت در رقابتهای انتخابی و ارزیابیهای فنی، به عضویت تیم ملی جوانان ایران درآمد و در مسابقات قهرمانی آسیا به روی تاتامی خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کادر فنی تیمهای ملی جودو اسامی نفرات اعزامی به رقابتهای قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا را اعلام کرد که بر این اساس، ابوالفضل محبی از قم در وزن منهای ۹۰ کیلوگرم رده سنی جوانان به ترکیب تیم ملی جمهوری اسلامی ایران راه یافت.
محبی که پیش از این مدال نقره رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا را در کارنامه خود ثبت کرده است، این بار در رده سنی جوانان نماینده کشورمان در این مسابقات خواهد بود.
رقابتهای جودو قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا روزهای ۲۴ و ۲۵ تیرماه به میزبانی کشور اردن برگزار میشود.